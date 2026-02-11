Бизнес, наука и ИИ: на международной конференции «Будущее команд» обсудили лидерство нового времени

10 февраля 2026 года в Москве на площадке Арарат Парк Хаятт Москва состоялась международная конференция «Будущее команд». Мероприятие объединило лидеров бизнеса, управленцев, HR-директоров, фасилитаторов и экспертов по развитию команд из России и других стран, чтобы обсудить трансформацию лидерства и командной культуры в условиях высокой неопределенности, цифровизации и активного внедрения искусственного интеллекта. Организатором международной конференции выступил научно-тренинговый центр «Фактор Лидера».

© Пресс-служба

В конференции приняли участие 45 экспертов из 8 стран, включая Россию, Сингапур, Португалию, Сербию, Таиланд, Южную Корею, Грецию и Армению. Деловая программа была выстроена вокруг стратегических тем, определяющих эффективность современных команд: управление изменениями, командная культура, стратегия и роль ИИ. В центре обсуждения оказались ключевые вызовы, с которыми сталкиваются организации по всему миру: усталость от постоянных трансформаций, рост неопределенности, дефицит доверия, необходимость пересмотра управленческих моделей и поиск баланса между автоматизацией и живым взаимодействием. Особое внимание было уделено психологической безопасности как фундаменту устойчивых команд и развитию командного интеллекта в новой технологической реальности.

На конференции выступили российские и международные эксперты в области лидерства, стратегии и организационного развития, среди которых: Питер Кавалье — ученый и практик с международным опытом от Бразилии до Таиланда, соавтор программы по психологической безопасности в командах, Максим Протасов — руководитель АНО «Российская система качества», Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком», Вениамин Кизеев — управляющий партнер WINbd, эксперт по цифровой трансформации и лидерству, Марк Кукушкин — бизнес-тренер и эксперт в развитии команд и корпоративной культуры, Дарья Золотухина — HR-директор Яндекса, техно-гуманист и лидер нового поколения, Константин Павлов — кандидат медицинских наук, директор Восточно-Европейского Гештальт-Института, организационный консультант, Георгий Горшков — российский финансист, топ-менеджер, председатель правления «Вайлдберриз Банка», Максим Фельдман — бизнес-тренер, российский эксперт в области коммуникаций, социального интеллекта и лидерства и другие.

© Пресс-служба

Значимую часть программы составили практические форматы — кейс-сессии, живые обсуждения и лаборатории, на которых участники работали с реальными управленческими ситуациями, анализировали примеры трансформации команд и тестировали современные инструменты лидерства в прикладном контексте.

«Работая над программой конференции, мы объединили научный глубинный подход к командному лидерству с бизнес-результатом и использованием технологий. Будущее за сильными командами, где важным фактором выступает не изолированный талант, а качество связей внутри коллектива, основанное на доверии и психологической безопасности. Именно такая среда, где каждый может быть собой, оставаясь частью целого, позволяет не предугадывать изменения, а формировать их», — отметила Ирина Просвирякова, директор конференции, международный эксперт по командному лидерству и психологической безопасности, основатель центра «Фактор Лидера».

Отдельным пространством взаимодействия стал Книжный клуб Skolkovo Alumni, который стал точкой притяжения участников в течение всего дня. В рамках клуба состоялась презентация книг авторов-спикеров конференции, автограф-сессия, а гости конференции смогли пообщаться с экспертами в неформальной обстановке и продолжить обсуждение идей, прозвучавших на сцене.

Конференция «Будущее команд» носила благотворительный характер: вся прибыль от мероприятия будет направлена на Шахматную стипендию имени В. В. Просвирякова «Талантливым детям — путевка в шахматный мир», поддерживающую интеллектуальное и личностное развитие детей.

По итогам конференции участники отметили высокую практическую ценность мероприятия, международный уровень экспертизы и значимость темы командного лидерства как ключевого фактора устойчивости и конкурентоспособности современных компаний.

Больше информации можно получить на официальном сайте конференции.