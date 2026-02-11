На фестивале «Пиратская станция» впервые выступит «Станция метро Горьковская»

В ближайшую пятницу — 13 февраля — в Санкт-Петербурге состоится drum&bass фестиваль «Пиратская станция». Один из главных хедлайнеров — нижегородское объединение «Станция метро Горьковская», которое впервые выступит на событии.

© Пресс-служба

— «Станция метро Горьковская» своим появлением взбудоражили не только российское drum&bass сообщество, но и мировое. Видео, где ребята в образах Симпсонов устроили масштабный рейв, моментально стало одним из самых вирусных в сети. Каждое шоу команды концептуально выверено, продумано и восхищает масштабность — это очень здорово и с точки зрения перфоманса, и с музыкальной стороны. Мы рады, что «Станция метро Горьковская» выступит в этом году на нашем фестивале и предвкушаем их выступление в новой постановке «Пиратской станции», — комментирует руководитель проекта Александр Унешкин.

В 2026 году «Пиратская станция» представит новое шоу RAGNARÖK, которое перенесет гостей в мир северных мифов и легенд, где асы и викинги поднимают мечи в последней битве с силами хаоса. На сцене среди огня, света и звука оживут события древних легенд — в эту ночь пробудятся боги и каждый станет свидетелем конца времён и начала новой эры.

© Пресс-служба

RAGNARÖK — это масштабный drum&bass спектакль с уникальным шоу, воздушными перфомансами и яркими визуальными эффектами. В 2026 году на фестивале также выступят Place 2b, Despersion, Intelligent Manners, Gvozd, DJ Zemine, Psynchro, Krot, DC2, Nuwei, Fatloaf, Mistwist, Holy Polly и Pasha Nuts. Традиционно ожидается шоу двух зарубежных гостей, имена которых станут известны во время выступления. С 2003 года «Пиратская станция» — одно из крупнейших drum&bass событий в стране.

© Пресс-служба

Последние билеты и все подробности на официальном сайте фестиваля.