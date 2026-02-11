Ученица техникума рассказала как они прятались от анапского стрелка

Теракт в Анапском индустриальном техникуме обрастает новыми подробностями. Напомним, сегодня днем 17-летний студент принес в свое учебное заведение охотничье ружье и открыл огонь, убив одного и ранив двоих человек. Мы выяснили, как другие ученики спасались от стрелка, побеседовав с одной из учениц.

© Московский Комсомолец

- Вы были в здании, когда началась стрельба. Как вы узнали о нападении?

- Мы сидели на третьем этаже, в кабинете информатики. Шла обычная пара. Сначала я подумала, что за дверью кто-то взрывает петарды. Звуки были громкие, хлопающие, совсем не похожие на обычный шум из коридора.

- Что происходило в аудитории в эти секунды?

- Преподаватель среагировал мгновенно. Он, не дожидаясь объяснений, вместе с двумя моими одногруппниками бросился к двери. Они сдвинули с места тяжелый шкаф и забаррикадировали вход, все сели под парты.

- Среди ваших одногруппников есть пострадавшие?

- Физически нет, но психологически это было страшно для всех. Одна девочка не выдержала напряжения, у неё началась истерика. Мы пытались её успокоить, но из-за стресса у неё пошла кровь из носа.

- Как долго вы были закрыты? И как выбрались?

- Мы просидели под партами около получаса. Потом в дверь постучали, но не агрессивно. Это был другой педагог, он быстро вывел нас через запасной пожарный выход.

- Вы ранее замечали молодого человека, который устроил стрельбу?

- Лично я с ним не пересекалась и никогда не видела вживую, но девочки, с которыми я учусь, обращали на него внимание в коридорах техникума. Говорили, что он всегда казался каким-то странным, замкнутым, держался особняком.

- Вы знали охранника?

- Мы его все знали. Очень приятный, душевный мужчина. Он всегда со всеми здоровался, улыбался. Он ни у кого не вызывал ничего, кроме уважения и симпатии. Наш герой вышел навстречу вооруженному подростку. Просто нет слов, как мы расстроены, что именно ему пришлось принять этот удар на себя.

- Где именно разворачивались основные события?

- Я сама этого не видела, все двери были закрыты. Но все одногруппники сказали, что стрелок далеко не прошел. Все случилось на первом этаже, в фойе. Охранник остановил его там, и поэтому на верхние этажи он уже не попал.

- Как вы себя чувствовали в момент теракта?

- Я нервничала, но не позволяла себе истерику, понимала, что нужно сохранять холодный рассудок, чтобы помочь себе и не мешать другим. Правда меня до сих пор колотит, как вспомню этот звук «петард» и скрежет шкафа, которым мы подпирали дверь.