Путин присвоил двум россиянкам звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин присвоил двум россиянкам звания «Мать-героиня». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Данильченко Инна из Московской области и Ипполитова Ольга из Брянской удостоены этого звания за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

В документе также говорится, что президент наградил две семьи из Калининградской и Ивановской области орденом «Родительская слава». Помимо того, еще 16 семей получили медали ордена «Родительская слава».

В 2025 году Владимир Путин присвоил трем россиянкам звание «Мать-героиня». Награды удостоились жительницы Дагестана и Свердловской области.