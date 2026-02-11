У матери убитого девятилетнего мальчика случилась истерика на похоронах

В Санкт-Петербурге прошли похороны девятилетнего мальчика, ставшего жертвой педофила Петра Жилкина. Церемония прощания прошла в закрытом формате. К месту захоронения допустили только близких родственников. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил «КП-Петербург».

© Вечерняя Москва

По информации издания, перед тем, как опустить гроб в землю, родные попросили открыть крышку, чтобы в последний раз взглянуть на своего ребенка. При этом мать мальчика не смогла сдержать эмоций и обратилась к сыну с просьбой о прощении. Как отметили в «КП-Петербург», у женщины случился сильный эмоциональный срыв.

— Мой Паша, прости меня! Я не могу, — сказала она.

Уточняется, что бабушка старалась успокоить дочь, хлопая ее по щекам, но лишь при поддержке мужа женщину удалось привести в чувства.

В материале также говорится, что семья тяжело перенесла утрату: у них дрожали руки, и им было трудно стоять на ногах.

При этом ранее волонтер Сергей Ершов рассказал, что мать мальчика не сможет присутствовать на церемонии прощания с сыном. По его словам, женщина отказалась посещать похороны.

Прощание с ребенком прошло в Тихоновской часовне 11 февраля, его похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга. Проститься с ребенком пришли родные, близкие, друзья семьи, соседи и неравнодушные жители города. На месте дежурили сотрудники полиции и Росгвардии.

Тело девятилетнего мальчика, похищенного в Санкт-Петербурге 30 января, нашли в водоеме в Ленинградской области. Оказалось, что убийца был педофилом и предлагал жертве деньги за интим, но мальчик начал шантажировать преступника. Выяснилось, что родители знали о связях сына с педофилом. «Вечерняя Москва» собрала новые подробности этой страшной расправы.