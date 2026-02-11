Путин наградил братьев Запашных орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народных артистов РФ Эдгарда и Аскольда Запашных орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в тексте документа.

Эдгард Запашный занимает должность генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Также он является генеральным продюсером Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ». Его брат Аскольд является художественным руководителем Большого Московского цирка.

Ранее Владимир Путин вручил режиссеру Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного. В указе говорится, что награду присудили председателю Союза кинематографистов «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, а также многолетнюю плодотворную общественную деятельность».