«Эскортницы пусть отмечают»: Милонов высказался о Дне святого Валентина

День святого Валентина, 14 февраля, является коммерческим праздником, который не имеет отношения к настоящей любви и русской культуре. Этот день посвящен только сиюминутным эмоциям и гормональному влечению.

© Вечерняя Москва

Такое мнение в среду, 11 февраля, выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

— Тут история про гормоны, но тогда, если говорить честно, каждый публичный дом должен отмечать этот день. Чем чаще, тем лучше. Эскортницы пусть отмечают, — подчеркнул парламентарий.

Также он призвал запретить отмечать этот день в школах. Вместо этого, по словам Милонова, нужно активнее рассказывать о Дне Петра и Февронии, который является национальным праздником в России, передает «Абзац».

В свою очередь заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказался, что День святого Валентина стал коммерческим мероприятием, которое используют для извлечения прибыли, несмотря на его христианские корни. Он добавил, что в отечественной культуре есть много других поводов для передачи тех смыслов, которые РПЦ вкладывает в представление о любви.