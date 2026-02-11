Cкончалась заслуженная артистка России Изольда Лидарская

6 февраля 2026 года в больнице ушла из жизни Изольда Александровна Лидарская. Актрисе было 92 года.

Информацию о трагедии порталу aif.ru сообщили близкие покойной.

«Изольда Александровна незадолго до смерти попала в больницу, там и умерла. В последние годы она была на заслуженном отдыхе. Похоронами будет заниматься семья. По желанию умершей, церемония прощания будет непубличной. Она не хотела пышности на своих похоронах», — передаёт источник.

Место и дата церемонии прощания с актрисой держатся в тайне.

Изольда Лидарская окончила обучение в Оренбургском педагогическом институте и позже стала студенткой филиала школы‑студии МХАТ, действовавшего при Оренбургском областном театре драмы имени М. Горького. Именно в этом театре артистка проработала более 50 лет.

Зрители запомнили Изольду Александровну по ярким ролям в спектаклях «Три сестры», «Невидимый любовник», «Очень простая история» и ряде других постановок.

