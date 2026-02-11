Известный режиссер высказался о замене Богомолова в Школе-студии МХАТ

Решение о новом и. о. ректора Школы-студии МХАТ в случае отставки режиссера Константина Богомолова нужно принимать с учетом мнения коллектива. Об этом заявил News.ru советский и российский режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров.

23 января Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти предыдущего руководителя Игоря Золотовицкого. Назначение вызвало споры в театральном сообществе, а также среди выпускников вуза. 11 февраля режиссер заявил о том, что попросил освободить его от этой должности и пожелал руководству Школы-студии МХАТ «удачи и терпения».

Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что крайне сложно сказать, кто мог бы стать идеальным кандидатом на пост ректора Школы-студии МХАТ.

«Я не очень согласен с тем, что это обязательно должен быть ее выпускник. Во-первых, театральный критик Анатолий Смелянский им не был. Во-вторых, долгое время была традиция, что главный режиссер театра Вахтангова обязательно должен быть щукинец. Но потом пришел режиссер Римас Туминас, который не имел никакого отношения к Щукинскому училищу, но сделал великий театр», — напомнил он.

По мнению режиссера, в этом вопросе стоит опираться в том числе и на мнение педагогического коллектива. При этом он обратил внимание на то, что Богомолов является талантливым, но провокационным режиссером, а педагоги Школы-студии МХАТ учат «старой школе».