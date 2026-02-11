В России запустили маркетплейс тарифов мобильных операторов

«МегаФон» объявил о запуске платформы «Маркетплейс тарифов», где можно сравнить предложения разных компаний, выбрать для себя лучшее и подключить его на сим-карте «МегаФона». Тарифы по стоимости, минутам и гигабайтам повторяют условия других операторов.

На данный момент на маркетплейсе пока представлены 19 самых востребованных тарифов, однако платформа будет расширяться и пополняться новыми предложениями, отмечают в «МегаФоне».

«Мы понимаем, что искать тарифы на сайтах разных операторов может быть неудобно. Сегодня самым популярным каналом для выбора и покупки товаров стали маркетплейсы — ими пользуется почти 90 процентов населения нашей страны. Мы вдохновились механикой, когда товары и услуги разных производителей и даже ритейлеров собраны на одной платформе. Теперь любое популярное предложение, которое есть или только появилось на телеком-рынке, можно найти у нас — на “Маркетплейсе тарифов”. А вместе с удобными для себя условиями клиент подключается к МегаФону и может оценить и наше качество связи», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

В каждом тарифе есть также дополнительные услуги «МегаФона»: защитные функции от виртуального помощника Евы, доступ к нейросетям или онлайн-кинотеатру START, а также создание «МегаСемьи» — для подключения до пяти друзей или родственников к своему тарифу.