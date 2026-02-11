Россияне могут отправиться в тюрьму из-за одного действия в соцсетях

Лайки в соцсетях могут привести к тюрьме, так как отобразившийся в личном пространстве пользователя пост или картинку могут расценить как распространение данных. Об этом рассказал «Абзацу» юрист Михаил Салкин.

По его словам, если лайкнуть картинку с признаками возбуждения ненависти и вражды, то может быть назначен штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей или даже арест на срок до 15 суток.

«Хуже, если усмотрят одобрение терроризма по статье 205.2 УК РФ. Тогда обычно следует обыск, изъятие цифровых устройств, а наказание может доходить до пяти лет лишения свободы», – заметил эксперт.

