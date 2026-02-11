У россиянина отобрали имя Исус Христос из-за прошлого

Жителя Казани Исуса Христоса лишили имени из-за криминального прошлого. Как пишет «Бизнес Онлайн», в Ново-Савиновский районный суд Казани обратился городской прокурор Ильдар Исмагилов.

В своем иске представитель надзорного ведомства потребовал вернуть казанцу его старое имя, так как он вводит людей в заблуждение, отождествляя себя с личностью Иисуса Христа, и тем самым оскорбляет чувства верующих.

Казанец неоднократно был судим за грабежи и разбой, а в 2014 году его поставили на профилактический учет у нарколога. В декабре 2025 года он получил 2 года условно за фиктивную регистрацию 45 мигрантов в своей квартире. Также с него взыскали 60 тысяч рублей за препятствие работе приставов, которых он не впускал в квартиру. В результате его подкараулили, когда он вышел на улицу за покупками.

Теперь ему придется снова стать Евгением Петровичем Чекулаевым.