Режиссер Константин Богомолов ушел в отставку с должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ под давлением профессионального сообщества. Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на пять источников из медиарынка и театральной сферы.

В свою очередь, театральный критик и автор блога «Слово Славы» Вячеслав Герасимчук считает, что на решение режиссера оказало влияние его встреча с сотрудниками Школы-студии МХАТ, во время которой он обозначил существующие проблемы, а ему «ответили соответствующей монетой», говорится в материале.

При этом ТАСС писал, что Богомолов покидает должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, так как он не смог совмещать руководящие должности.

11 февраля Константин Богомолов попросил министра культуры России Ольгу Любимову освободить его от обязанностей и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Он пожелал нынешнему и будущему руководству учреждения удачи и терпения.

Богомолов решил сложить полномочия и. о. ректора школы-студии МХАТ

Ранее в Министерстве культуры РФ рассказали, что Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, так как он отвечает квалификационным требованиям и обладает нужными компетенциями