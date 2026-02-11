Мать убитого девятилетнего мальчика из Петербурга не придет на похороны сына

Мать девятилетнего мальчика, которого в Ленинградской области убил педофил Петр Жилкин, не сможет присутствовать на церемонии прощания с сыном. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил волонтер Сергей Ершов.

Он уточнил, что женщина просто отказалась посещать похороны, передает 78.ru.

Прощание с мальчиком проходит в Тихоновской часовне 11 февраля, его похоронят на Южном кладбище Санкт-Петербурга. Проститься с ребенком пришли родные, близкие, друзья семьи, соседи и неравнодушные жители города.

На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее стало известно, что Петр Жилкин, убивший девятилетнего ребенка, мог снимать детское порно еще до переезда в Ленинградскую область. Правоохранители проверили два терабайта запрещенных материалов на компьютере педофила.

Тело девятилетнего мальчика, похищенного в Санкт-Петербурге 30 января, нашли в водоеме в Ленинградской области. «Вечерняя Москва» собрала новые подробности этой страшной расправы.

Прокуратура инициировала проверку действий сотрудников комплексного центра соцобслуживания Красносельского района Санкт-Петербурга, муниципального отдела опеки и попечительства поселка Горелово после убийства мальчика.