Введение подобного налога – это глупость! Вокруг собак сейчас столько законодательных инициатив, что складывается ощущения, что больше нечем заняться. Если это будет сделано, то затем можно будет взымать плату с людей просто за то, что они вышли на улицу. Не понимаю, откуда возникла подобная инициатива. Владельцев собак и так ограничивают практически во всем – дальше некуда. При этом они уже стали относиться к своим питомцам более грамотно, начали за ними убирать. А площадки для выгула у нас и так есть – без налога. В Москве их точно хватает, в других городах они тоже строятся. С какой стати в этой сфере нужны дополнительные сборы? Кроме того, здесь хотелось бы задать вопрос о том, кто будет платить за тех собак, которых, согласно закону [№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными»] выпускают в так называемые «места привычного обитания»? Речь идет о безнадзорных животных. Как их будут учитывать? Они ходят непонятно где, нападают на детей. Вот о чем надо думать.

Константин Карапетьянц Ректор Первого профессионального кинологического института