В России подсчитали количество воробьев

На территории России обитают около 45 миллионов воробьев, сообщил РИА Новости орнитолог, директор Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Калякин.

Он пояснил, что для европейской части страны цифры относительно точны – примерно 20 миллионов особей домового и полевого воробья.

"В азиатской части мы можем только экстраполировать эти сведения и тогда осторожно заявить о том, что еще по 2–3 миллиона можно добавить обоим видам для азиатской части", – уточнил Калякин.

Орнитолог также отметил, что в России встречаются и другие виды этих птиц, но их не включают в основную перепись, поэтому их численность известна лишь приблизительно.

Например, рыжего воробья насчитывается, вероятно, не более 5 тысяч – очень мало, указал специалист. Черногрудого воробья, согласно данным Атласа птиц европейской части России, больше – его популяция оценивается в 10–90 тысяч пар, причем реальность, как полагает Калякин, ближе к нижнему пределу, примерно 20–30 тысяч пар.

Перепись проводится дважды в год – зимний учет в феврале и летний в августе. Такой подход позволяет ученым собрать максимально полные и конкретные данные о численности этих птиц на обширной территории страны.

В Москве ежегодная Всероссийская перепись "Воробьи в кустах" проходит с 7 по 15 февраля. Чтобы принять участие в акции, жителям города нужно найти птиц, посчитать их количество, запомнить или сохранить координаты места, после чего сделать фотографии или короткое видео с птицами. Затем нужно заполнить анкету на сайте проекта.