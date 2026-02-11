Артемий Лебедев прокомментировал запрет на въезд Нурлану Сабурову

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о запрете на въезд в Россию стендап-комику из Казахстана Нурлану Сабурову. В выпуске обзора новостей во «ВКонтакте» он назвал это решение нонсенсом.

По словам Лебедева, запрет сроком на 50 лет выглядит чрезмерным. Он отметил, что подобные ограничения практически не применяются и фактически означают невозможность возвращения в страну.

Дизайнер также выразил сомнение в утверждениях о том, что Сабуров выступал против специальной военной операции. По его мнению, комик, напротив, оказывал поддержку российской армии. Лебедев предположил, что решение могло быть связано с личными конфликтами.

6 февраля появилась информация о запрете на въезд Сабурову сроком на 50 лет. В качестве причин назывались нарушения налогового и миграционного законодательства, а также публичные высказывания. После этого комик покинул Россию и вылетел в Казахстан.