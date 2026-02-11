Лося, ждущего автобус, заметили в Подмосковье

В Подмосковье заметили лося, который терпеливо дожидался чего-то на автобусной остановке, а после едва не сел в автобус - подошел прямо к раскрытым дверям.

О необычном случае рассказали в Госавтоинспекции - там лося назвали самым дисциплинированным и пошутили, что сохатый, возможно, услышал призывы пользоваться общественным транспортом во время холодов.

"Но если говорить серьезно, то лесные гости непредсказуемы. Поэтому водителям нужно быть предельно внимательными у лесных массивов и при виде животного снижать скорость до минимума", - призвали в ведомстве.

В последние дни, особенно в период сильных морозов, лосей замечали и в других обжитых местах, животные выходили даже к многоэтажкам.

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды связали это как раз с морозами и обильными снегопадами - большие сугробы мешают лосям добывать пропитание, в результате чего они осваивают новые территории.

В ведомстве также напомнили, что даже если лось выглядит спокойным, он остается диким животным и подходить к нему или пытаться взаимодействовать не стоит.