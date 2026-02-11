Минтруд РФ утвердил новые полномочия для врачей скорой помощи

Министерство труда и соцзащиты РФ одобрило новый профессиональный стандарт врача скорой помощи. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает РИА Новости.

Теперь бригада скорой помощи сможет оказывать помощь вне медучреждений во время чрезвычайных ситуаций. Помимо этого, новый профстандарт конкретизирует 7 трудовых действий для функций медиков. Среди них – сортировка пострадавших, координация действий медицинских подразделений как первичной бригады, взаимодействие с экстренными службами и управление процессом эвакуации.

Ранее правительство утвердило время ожидания скорой помощи в России. В частности, бригада медиков должна приезжать к пациенту в течение 20 минут с момента, когда поступил вызов. Именно за это время врачи должны добраться до места назначения при оказании экстренной медицинской помощи.

При этом в территориальных программах госгарантий правительство допускает обоснованную корректировку времени, призывая учитывать транспортную доступность, плотность населения, а также климатические и географические особенности регионов.