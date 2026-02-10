Стало известно, какое наследство оставил известный адвокат Генрих Падва

Известный адвокат Генрих Падва, скончавшийся 10 февраля в возрасте 94 лет, оставил солидное наследство, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, в интернете встречаются упоминания о загородном доме Генриха Падвы в районе Рублево-Успенского шоссе. Стоимость особняка несколько лет назад составляла порядка 70 млн рублей.

Адвокат, заметили журналисты, неоднократно рассказывал о том, что вместе с партнерами построил некое жилье. Он замечал при этом, что коллеги скончались через некоторое время, в доме — на первом и третьем этажах — живут их вдовы.

«Оба умерли, мы все были великовозрастные. Поэтому сверху и снизу живет вдова. Строительство шло [долго], лет 12 назад тому назад я переехал сюда», — пояснял Падва в ходе интервью.

Кроме недвижимости, адвокат многие годы коллекционировал старинный фарфор.

По данным из открытых источников, основными наследниками первой очереди являются вторая жена Падвы Оксана Мамонтова, с которой он состоял в браке с 1996 года, дочь от первого брака с Альбиной Носковой Ирина и пасынок Глеб, которого адвокат воспитывал как родного.