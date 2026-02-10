Вдова Алексея Булдакова отстояла свои права на наследство мужа в суде

Вдова актёра Алексея Булдакова, Людмила Андреевна, отстояла свои права на наследство покойного мужа в судебном порядке. Об этом в эфире шоу «Ты не поверишь!» рассказал друг семьи Эдуард Гладкий.

© Super.ru

После кончины артиста в распоряжении его вдовы оказались два подмосковных дома. Один из них она продала, чтобы купить московскую квартиру. Однако в 2022 году Людмила Андреевна утратила право собственности на приобретённое жильё.

У женщины диагностировали сразу несколько тяжёлых заболеваний — деменцию, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Этим воспользовались племянники Булдакова: они привезли вдову к нотариусу, где она подписала дарственную на их имя. Чтобы вернуть своё имущество, Людмиле Андреевне пришлось обратиться в Верховный суд.

В результате племянники не получили ничего.

«Племянники остались ни с чем. Они для неё чужие люди, они для неё никто. Когда я общался с Людмилой Андреевной, их рядом не было», — рассказал Гладкий.

Вдова Булдакова по завещанию оставила всё имущество ему, однако Эдуард уверяет, что он ни в чём не нуждается. По словам артиста, он хорошо обеспечивает себя благодаря работе.

«Я хочу, чтобы все было у Анны, это родная дочь её брата, её племянница», — подчеркнул Эдуард Гладкий.

