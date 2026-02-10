«Рыцарь адвокатуры»: коллега об ушедшем из жизни Генрихе Падве

Адвокат Александр Гофштейн заявил, что заслуженный юрист России Генрих Падва был «рыцарем адвокатуры» и всегда стремился служить обществу. Об этом Гофштейн рассказал РЕН ТВ.

Гофштейн отметил, что познакомился с Падвой, придя на практику в юридическую консультацию. В итоге они стали коллегами на 40 лет.

«Каждый, кто был одарен его дружбой, знал, что рядом с ним не просто друг, а ангел-хранитель. <…> Надежнее и прочнее опоры, чем такой друг, как Генрих Павлович, в жизни нет и быть не может», - подчеркнул Гофштейн.

Генрих Падва скончался 9 февраля 2026 года на 95-м году жизни. Он был в числе адвокатов, усилия которых повлияли на введение в России моратория на смертную казнь.