«Похоронят тайно без отпевания»: могилу убитого педофилом ребенка засекретят

Выяснилось, как пройдет прощание с девятилетним Пашей из Санкт-Петербурга, чья гибель потрясла всю страну.

Траурная церемония пройдет 11 февраля на Южном кладбище под охраной полиции и Росгвардии. При этом сами похороны состоятся отдельно. Место захоронения не разглашается.

Общественники рассказали, чего опасаются близкие убитого.

Эта жуткая история произошла в Горелово, районе Санкт-Петербурга. 9-летний Паша подрабатывал у местного торгового центра, мыл машины на парковке. Когда ребенок пропал, его искали несколько суток. Позже тело мальчика обнаружили в водоеме в Ленинградской области. В содеянном признался 39-летний местный житель: мужчина заманил ребенка в машину и предлагал интим за деньги. Мальчик пригрозил обратиться в полицию...

Прощание с Пашей состоится 11 февраля, ориентировочно около часа дня, на Южном кладбище, на центральной площади у часовни.

Родители послали на смерть: как педофил убил девятилетнего мальчика в Петербурге

По словам активистов района, которые помогали семье со сбором средств на организацию похорон, решение провести публичное прощание семье погибшего далось тяжело, но они отнеслись с пониманием.

Порядок во время церемонии будут обеспечивать полиция и Росгвардия. Ожидается, что на прощание соберется много людей из разных городов России.

Сами похороны пройдут отдельно. Место захоронения не разглашается, чтобы избежать ажиотажа.

В обращении общественники попросили представителей СМИ и всех, кто придет на кладбище, вести себя корректно: без криков, оскорблений и выяснений отношений на месте прощания. В комментариях в соцсетях до сих пор многие обвиняют родителей в случившемся.

Под публикацией в соцсетях комментаторы волнуются, что все равно найдутся желающие прийти в первых рядах, чтобы поглазеть и обсудить семью. Многие поддержали решение о присутствии полиции и Росгвардии, чтобы не допустить провокаций.

Тем временем народ в комментариях настойчиво просит указать место захоронения. Желание объясняют так: хотим приходить, навещать Пашу, оставлять цветы и игрушки. Организаторы отвечают, что информация о месте захоронения пока будет конфиденциальной. Позже обещают оставить схему для тех, кто захочет прийти уже без ажиотажа.

Активисты рассказали еще о некоторых нюансах.

– Отпевания ребенка не будет, потому что Паша был некрещеным, – говорит Сергей Ершов.

– На массовом прощании родители не собираются присутствовать?

– Это решение было принято в целых безопасности, – объясняет Анна Оттас. – Прощание для всех желающих пройдет в специально отведенном месте, где мы установим шатры. Близкие Паши там присутствовать не планируют. Церемония продлится 45 минут. Мы не хотим давления на родственников, не хотим агрессии, поэтому родители попрощаются с сыном только у могилы, позже.