Актрису Елену Липец госпитализировали в Санкт-Петербурге

Спектакль в Театре комедии имени Акимова в Санкт-Петербурге отменили из-за того, что играющую в нем роль заслуженную артистку России Елену Липец госпитализировали.

Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе театра.

— Действительно, 9 февраля спектакль был отменен в связи с тем, что актрису Елену Липец увезли на скорой. Подробностей, к сожалению, у нас нет, — цитирует сообщение учреждения РБК.

Днем ранее стало известно, что актриса сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова была госпитализирована с травмой ноги. Позже Уварова подтвердила, что получила травму. Она отметила, что увечье не серьезное.

6 февраля появилась информация, что актрисе театра и кино Олесе Железняк понадобилась экстренная медицинская помощь в Москве. Ночью ей стало плохо дома. Актриса якобы пожаловалась на повышенное давление и сильные боли в области груди.