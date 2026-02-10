Стало известно о последних днях жизни адвоката Генриха Падвы

Коллеги и ученики заслуженного юриста России Генриха Падвы, о смерти которого стало известно ранее, рассказали «Известиям» о его последних днях.

По словам адвоката Татьяны Ножкиной, которая была его ученицей и помощницей, Падва оставался полным энергии и продолжал работать буквально до последнего.

«Он до последнего дня постоянно был с какими-то бумагами, писал жалобы», — отметила она, добавив, что знакомство с Генрихом Павловичем вдохновило ее стать адвокатом и специализироваться на уголовных делах.

Ножкина подчеркнула его уникальный профессионализм. Как уточнил она, Падва умел найти аргументы в пользу подзащитного. По словам Ножкиной, «есть хорошие адвокаты, гениальные адвокаты. Вот это как раз Генрих Павлович»».

Элеонора Сергеева, заместитель управляющего партнера адвокатского бюро, подчеркнула, что имя Падвы было символом лучших традиций адвокатуры. По ее словам, для коллег он был не только наставником, но и близким человеком, который знал их семьи, умел поддержать и дать совет. Сергеева заявила, что «таких, как он, очень мало».

О том, что на 95-м году жизни скончался заслуженный юрист России Падва, стало известно сегодня утром. Соответствующее заявление сделал адвокат Максим Пашков в своем Telegram-канале. «Известия» со ссылкой на его супругу Оксану сообщили, что Падва умер из-за инсульта.