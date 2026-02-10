В аэропорту Кызыла поселился пес, который год ждет возвращения хозяина с СВО

© Вечерняя Москва

В аэропорту Кызыла уже более года живет пес по кличке Умка, который ждет возвращения своего хозяина со специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 10 февраля, рассказали на РЕН ТВ.

Именно в авиагавани собака в последний раз видела мужчину. Родственники российского бойца пытались забрать животное к себе — пес все равно убегал и возвращался к зданию терминала. Сотрудники аэропорта подкармливают собаку. При этом мужчина домой уже не вернется — он погиб в зоне боевых действий, уточнили в публикации.

Похожий случай произошел в Башкирии — там пес месяц оставался на месте пожара, ожидая погибшего хозяина. В СНТ «Надежда» в Уфимском районе произошел пожар в одноэтажном садовом доме. Спасатели обнаружили под завалами тело 62-летнего мужчины.

