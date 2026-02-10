Выяснилось состояние московской семиклассницы, которую могло ударило током в школе

Стали известны подробности инцидента в столичной школе 1173 на Чертановской улице, где 9 февраля семиклассница лишилась чувств, после того, как дотронулась до турникета. Врачи заподозрили у юной пациентки электротравму, а в школе начали разбирательство.

© Московский Комсомолец

Как выяснил «МК», ЧП произошло около 8.25. 13-летняя ученица проходила через турникет, расположенный напротив рамки металлоискателя, как внезапно ее резко парализовало, и она рухнула на пол, ударившись головой. К несчастью, девочка успела снять шапку, иначе это бы смягчило падение. На несколько секунда она потеряла сознание.

Администратор, которая встречает детей у турникетов (всего их в школе три), вызвала медиков, а также сообщила о случившемся родителям. Спустя короткое время в школу прибежал отец пострадавшей. Он также дотронулся до этого турникета и почувствовал, как его ударило током. Однако сотрудники учреждения отругали мужчину: мол, его руки были мокрые, поэтому он получил разряд.

Семиклассницу госпитализировали, в больнице медики зафиксировали изменение сердечного ритма. Уже вечером пациентку перевели из реанимации в палату. За ребенком еще будут наблюдать некоторое время, а потом выпишут, назначив лечение. Первое время дома за ней будет присматривать старшая сестра, которая трудится медсестрой.

Администрация школы сразу после инцидента отключила турникеты, а через несколько часов их снова включили. Тем не менее ведется разбирательство. К турникету, который мог ударить девочку током, по полу идут провода от рамки металлоискателя, что, вероятно, повлияло на ситуацию.