Жительница Подмосковья опровергла информацию о том, что сын отравил ее ртутью

Жительница Подмосковья, попавшая в больницу после выпитого чая, опровергла информацию об отравлении. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на собственный источник.

Накануне в СМИ, в том числе и в «Газета.Ru», появились сообщения о том, что 45-летнюю жительницу Наро-Фоминска госпитализировали после инцидента в квартире дома на улице Маршала Жукова.

Сообщалось, что ребенок разбил градусник, после чего вылил ртуть из него в чай. Позже содержимое чашки выпила 45-летняя мать и попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Однако эта информация не соответствует действительности. Женщина обратилась в больницу с жалобами гипертоническую болезнь и не делала заявлений о том, что кто-то добавил ртуть в ее напиток.

«Женщина <...> сообщила, что выпила чай и увидела частицы ртути на дне, как ей показалось», — подчеркнул инсайдер.

Пациентку осмотрели токсикологи, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.