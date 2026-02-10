Что известно о жизни заслуженного юриста России Генриха Падвы

Сегодня стало известно о кончине известного юриста России, адвоката Генриха Падвы. Он умер на 95-м году жизни. «Известия» рассказали, что известно о жизни заслуженного деятеля.

Генрих Падва родился в 1931 году в Москве. Свой профессиональный путь он начал в 1953 году в Калининской (ныне Тверской) области после окончания института. В 1961 году Падва получил второе высшее образование.

В 1995 году он основал собственное адвокатское бюро, которое вскоре стало одним из ведущих в стране. За свою карьеру Падва защищал в суде многих известных деятелей, включая предпринимателя Михаила Ходорковского* (признан Минюстом РФ иностранным агентом), политиков Павла Бородина и Анатолия Лукьянова, бизнесмена Алишера Усманова и актера Владислава Галкина.

Одним из ключевых профессиональных достижений Падвы считается его вклад в отмену смертной казни в России. По его жалобе Конституционный суд признал этот вид наказания неконституционным.

За многолетнюю работу и вклад в развитие правовой системы Генрих Падва был награжден медалью имени Плевако, почетным знаком «Общественное признание» и удостоен звания заслуженного юриста России.

