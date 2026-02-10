У трудовых мигрантов в России может появиться новая обязанность

Трудовых мигрантов обяжут содержать членов своей семьи, приехавших в Россию вместе с ними. О планах ввести новую обязанность для работающих в РФ иностранцев сообщают «Ведомости».

Мера будет действовать в отношении тех членов семьи иностранца, кто находится у него на иждивении. Трудящийся должен будет обеспечивать их на уровне не ниже прожиточного минимума того российского региона, где они проживают. При этом прожиточный минимум будет умножаться на специальный региональный коэффициент.

Соответствующие поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в России разработало Министерство финансов. Предлагаемые изменения с учетом доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В случае их принятия, новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.

Ранее депутаты Госдумы отклонили в первом чтении предложенный представителями фракции «Новые люди» законопроект о введении лимита на перевод мигрантами средств за рубеж в размере их официально подтвержденной зарплаты. Его авторы полагали, что изменения позволят вывести значительную часть доходов трудовых мигрантов из серой зоны в легальное поле, что повысит налоговые сборы. Однако комитет Госдумы по финансовому рынку посчитал, что предложенные поправки носят «фрагментарный характер и оставляют большие пробелы в регулировании».