Определена дата прощания с Генрихом Падвой в Москве

Церемония прощания с известным юристом Генрихом Падвой, стоявшим у истоков ряда крупных адвокатских объединений, пройдет в Москве 12 февраля, сообщил источник, близкий к семье.

Ранее адвокат Максим Пашков сообщил о смерти Падвы.

Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года и окончил Московский юридический институт в 1953 году. Свою юридическую карьеру он начал в Тверской областной коллегии адвокатов, а с 1971 года работал в Московской городской коллегии адвокатов, где позже стал членом президиума и директором НИИ адвокатуры.

В 1989 году Падва занял пост вице-президента Союза адвокатов СССР, а позднее стал вице-президентом Международного союза адвокатов. В 1996 году он основал и возглавил адвокатское бюро «Падва и партнеры», а с 2022 года был членом адвокатской палаты Москвы.

Среди известных клиентов адвоката были бывший министр обороны Анатолий Сердюков и актер Владислав Галкин.

Причиной смерти российского адвоката Генриха Падвы стал инсульт, сообщила его супруга Оксана Мамонтова.