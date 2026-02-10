Мишустин призвал улучшать госуслуги с учетом мнения россиян

Процедуры на госуслугах должны быть простыми и понятными. Сервис необходимо улучшать с учетом мнения россиян и их оценок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

© ТВ Центр

Как подчеркнул премьер в своем видеообращении к участникам I Международного конгресса государственного управления, в России одной из национальных целей развития этой сферы утверждена цифровая трансформация. По словам Мишустина, активно используются ведомствами и организациями передовые технологии, в том числе на основе больших данных. Многие процессы переводятся в электронный вид, эту работу необходимо продолжать, заявил премьер.

Председатель правительства отметил: сервисы необходимо сориентировать на поддержку людей в конкретных жизненных ситуациях - от рождения ребенка до поступления в школу. Необходимо регулярно проводить оценку их качества, удобства и доступности, передает ТАСС.