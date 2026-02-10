Таежная отшельница Агафья Лыкова пережила осаду крупного дикого хищника

Зверь, который долгое время держал в страхе известную сибирскую отшельницу Агафью Лыкову, наконец-то отправился на покой.

С приходом зимы на заимку вернулся долгожданный покой – медведь, тревоживший Агафью Лыкову на протяжении всей осени, ушёл в спячку. Правда, конец декабря выдался непростым: к староверке срочно направляли вертолёт с лекарствами из‑за сильных болей в суставах у 80‑летней отшельницы. А в январе ударили морозы, которые Агафье пришлось переживать в самой глуши тайги вместе с помощницей, передает krsk.aif.ru.

Как рассказал духовный наставник отшельницы, иерей Игорь Мыльников, несмотря на солидный возраст и суровые условия зимы, Агафья Карповна не теряет бодрости. По его словам, сейчас её самочувствие заметно лучше, чем в декабре.

Январские морозы, как заметил священник, не стали серьёзным ударом для заимки на реке Еринат. Для человека, всю жизнь прожившего в тайге, такие похолодания – привычное дело. Тем более к холодам успели заготовить хороший запас дров.

Но больше всего Агафью порадовало то, что медведь, державший её в постоянном страхе осенью, наконец залёг в берлогу.

– Главное, что медведь залёг. Это самый большой страх был. Теперь всё, спокойствие, – отметил иерей.

