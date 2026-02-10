Полсотни тысяч жителей российского города оказались в темноте

Примерно 50 тысяч жителей Владивостока лишились электричества из-за пожара на местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Авария произошла на ТЭЦ «Северная» около 9:00 вторника, 10 февраля. Один из трансформаторов загорелся после замыкания, после чего подстанцию пришлось отключить. В результате район «Вторая речка» оказался обесточен. Более 300 домов на проспекте 100-летия Владивостока, улицах Русской, Давыдова, Кирова и других остались без света, в том числе не работают кассы в магазинах и светофоры. Жители также пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды.

Прокуратура проведет проверку по факту произошедшего. Вернуть жителям электричество пообещали в течение дня.

Ранее сообщалось, что часть Смоленска осталась без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии.