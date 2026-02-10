В посольстве назвали число находящихся на Кубе россиян

Около 3,5-4 тысяч туристов из России пребывают в настоящее время на Кубе, но пока никто из них не обращался в российское посольство за помощью на фоне сложной ситуацией с топливом на острове. Об этом сообщил пресс-атташе дипмиссии Вадим Моисеев в интервью Первому каналу.

Дипломат подчеркнул, что в случае обращений о помощи со стороны российских граждан диппредставительство обязательно окажем содействие.

До этого стало известно, что несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. На этом фоне член конгресса США от Республиканской партии Карлос Гименес призвал туристов покинуть Кубу, «пока не стало слишком поздно».