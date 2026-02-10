Названы категории россиян, которым положены льготы при зачислении в детский сад

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что попасть в детский сад без очереди в России в 2026 году можно по льготному основанию, которое повышает позицию ребенка в муниципальном списке. Он уточнил, что федеральные нормы предоставляют первоочередной прием детям военнослужащих, усыновленным детям и детям, находящимся под опекой, а также детям граждан из добровольческих формирований.

По словам парламентария, внеочередное право на прием установлено для детей сотрудников полиции, в том числе в случаях гибели или смерти родителя, а также для детей прокуроров, сотрудников Следственного комитета и судей. Говырин отметил, что аналогичные льготы распространяются на детей семей, пострадавших от радиации после аварии на Чернобыльской АЭС.

Депутат пояснил, что существует и семейное основание: если у ребенка есть брат или сестра, уже посещающие сад, он получает преимущество при поступлении в ту же организацию. Для многодетных семей на федеральном уровне рекомендован первоочередной прием, но конкретный порядок определяется регионом.

Говырин добавил, что при подаче заявления льготу необходимо отметить и приложить подтверждающие документы или справки, которые подтверждают право ребенка на внеочередное или первоочередное поступление в дошкольное учреждение, передает RT.

Сенатор Игорь Мурог напомнил россиянам о праве на частичную компенсацию расходов за посещение ребенком детского сада. Согласно федеральному закону «Об образовании», государство гарантирует минимальный уровень возмещения.