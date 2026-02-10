Названа причина смерти адвоката Генриха Падвы

Российский адвокат Генрих Падва умер из-за инсульта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на его супругу Оксану.

О том, что на 95-м году жизни скончался заслуженный юрист России Падва, стало известно сегодня утром. Соответствующее заявление сделал адвокат Максим Пашков в своем Telegram-канале. По словам Оксаны, дата и место похорон еще не определены.

Среди известных клиентов Падвы — бывший министр обороны Анатолий Сердюков, бизнесмен Алишер Усманов, актер Владислав Галкин, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), а также Михаил Ходорковский* (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Генрих Падва был выдающимся советским и российским юристом, адвокатом, заслуженным юристом России. Он родился 20 февраля 1931 года в Москве. Падва окончил Московский юридический институт в 1953 году и заочно — исторический факультет Калининского педагогического института в 1961 году.

Свою карьеру адвоката он начал сразу после окончания университета. Генрих Падва был одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры».

