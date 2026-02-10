Умер адвокат Генрих Падва

Российский адвокат Генрих Падва скончался на 95-м году жизни. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщил его коллега Максим Пашков в своем Telegram-канале.

Адвокат родился в 1931 году в столице. В 1971 году Павда стал членом Московской городской коллегии адвокатов, а в 1985-м — членом ее президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов.

В 1989 году его назначили вице-президентом Союза адвокатов СССР, затем Международного союза адвокатов. С 2002 года был адвокатом Адвокатской палаты Москвы. Благодаря ему в России ввели мораторий на смертную казнь — он добился признания этой меры наказания как не конституционной.

Генрих Падва прокомментировал лишение Добровинского статуса адвоката

Павда также был одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры». В числе его известных клиентов — подруга Пастернака Ольга Ивинская, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков («Япончик»), актер Владислав Галкин, бизнесмен Алишер Усманов.