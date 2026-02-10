В Госдуме объяснили, кто несет ответственность за замену счетчиков электроэнергии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в вопросах замены счетчиков электроэнергии ответственность лежит на жильцах и на энергокомпаниях.

Он отметил, что ответственность за поверку счетчиков, которая происходит раз в восемь-десять лет, лежит на собственнике помещения. Также он должен следить за технической исправностью прибора и сроком его эксплуатации.

— Если же что-то не так с работой или истек срок эксплуатации счетчика, замена должна производиться за счет энергокомпаний. Самостоятельно платить за новый счетчик жильцам нужно только тогда, когда они хотят заменить исправный прибор, — сказал Колунов в беседе с RT.

Ранее он также сообщил, что в России вдвое вырос повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика. Колунов отметил, что соответствующее решение было принято для борьбы с мошенническими схемами.

Член Ассоциации юристов России Иван Курбаков рассказал, что отключить электричество, газ или горячую воду в квартире из-за долгов могут в случае, если собственник не оплачивал ЖКХ более двух месяцев.