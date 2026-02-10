В первой роли Ефремова после УДО нашли скрытый смысл

Руководитель PR‑агентства Роман Масленников высказался о спектакле «Без свидетелей», в котором свою первую роль после освобождения из тюрьмы сыграл Михаил Ефремов. Об этом рассказал aif.ru.

По мнению эксперта, постановке гарантирован успех, какие бы скрытые смыслы в нем ни были.

«Публичная исповедь может быть, а может и не быть, это необязательно. Даже если автор не вкладывает это, зрители все равно домыслят», — заявил Масленников.

Также он отметил, что Народный артист России после своего условно-досрочного освобождения (УДО) собрал бы полный зал даже с детской ролью.

«Есть риск, что спектакль превратится в суд над артистом, а не над героем», — отметил Роман.

Ранее стало известно, что премьеру спектакля «Без свидетелей», который стал первым для Михаила Ефремова после освобождения по УДО, отложили на неопределенный срок.