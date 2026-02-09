Названа дата и место прощания с 9-летним Пашей из Петербурга

Прощание с 9-летним Пашей Т. из Петербурга, убитым 38-летним Петром Жилкиным, состоится 11 февраля на Южном кладбище Северной столицы около часу дня.

Об этом сообщил юрист Никита Сорокин, представляющий интересы семьи, в своем Telegram-канале.

«Семья приняла решение о том, что с Пашей можно будет проститься всем желающим», — написал Сорокин.

Юрист также добавил, что прощание будет на центральной площади кладбища в противоположной стороне от часовни, а также приложил схему места.

Место прощания будет охраняться сотрудниками полиции и росгвардии.

Девятилетний Паша Т. пропал в Петербурге 30 января. Ребенка искали несколько дней и только в ночь на 3 февраля водолазы нашли тело мальчика в районе Нижнего Шингерского водопада возле деревни Большое Забородье в Ленинградской области.

В расправе над Пашей признался 39-летний уроженец Донбасса Петр Жилкин, которого задержали накануне. Мотивом чудовищного преступления, за которое мужчине теперь грозит пожизненный срок, оказалась педофилия.