Клиентка пансионата в Москве рассказала об издевательствах над пожилыми

В столичном пансионате, где заболели 14 постояльцев, сиделки обзывали пожилых постояльцев и угрожали оставить их без еды. Об этом в понедельник, 9 февраля, заявила одна из клиенток, 91-летняя свекровь которой находилась в учреждении в период с февраля по октябрь 2025 года.

© Вечерняя Москва

По словам женщины, проблемы в учреждении начались с приходом новой управляющей — предыдущая уволилась вместе с большинством персонала. Клиентка жаловалась, что полы в комнате не мыли и она подметала их сама.

— Сиделка сквернословила в адрес свекрови, угрожала, что оставит ее без еды, если та не будет слушаться. Единственный кулер был в комнате сиделок, постояльцев туда пускали нечасто, — подчеркнула женщина.

Также она рассказала, что каждый месяц отвозила прописанные врачом лекарства, но их давали в меньших дозировках, и сотрудник пансионата не могли объяснить, что произошло с остальными веществами. Кроме того, управляющая стала навязывать услуги частных врачей, один из которых настаивал на лечении пожилой женщины с помощью препаратов стоимостью от 10 тысяч рублей. При этом ранее другой врач поставил диагноз и назначил нужный препарат. Всего проживание свекрови стоило 45 тысяч рублей в месяц.

Женщина добавила, что когда она забирала свекровь, владелица пансионата стала писать ей сообщения, чтобы они быстрее освободили место в связи с очередью, передает RT.

Ранее СМИ сообщили, что из частного пансионата «Дом Пенино», расположенного в Новой Москве, госпитализировали 14 человек.

Ранее появилась информация, что пенсионеров, которые находились в учреждении, могли связывать перед сном. Родственники пожилых людей, узнав о произошедшем, начали разрывать контракты и забирать близких домой.