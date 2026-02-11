Раскрыто число освобожденных из рабства в Мьянме россиян

В 2025 году посольство РФ в Мьянме помогло вызволить из рабства в кол-центрах этой страны Азии восемь россиян. Число освобожденных соотечественников раскрыл посол Искандер Азизов в беседе с KP.RU.

Собеседник издания добавил, что в 2024 году удалось найти и вернуть на родину девять человек. Операции проводились совместно с Министерством иностранных дел и местными правоохранительными органами.

Дипломат также рассказал о самом распространенном способе вовлечения иностранцев в незаконную деятельность в Азии. Злоумышленники используют соцсети и мессенджеры, где распространяют информацию о поиске сотрудников для работы в офисе или в модельном бизнесе в Таиланде с высокой зарплатой. Затем жертв переправляют в Мьянму, отбирают у них документы и принуждают участвовать в незаконной деятельности. От несогласных требуют большой выкуп.

В связи с этим Азизов призвал россиян быть бдительными при получении предложений о хорошо оплачиваемой работе в азиатских странах.

Ранее сообщалось, что еще одну россиянку, которая прибыла в Таиланд по «приглашению работодателя» и была насильственно вывезена в Мьянму, успешно освободили. Ее перевезли в миграционный центр в город Мьявади.