Лайки под видеороликами иноагентов впервые стали причиной штрафа в России

Ковдорский районный суд Мурманской области в пятницу, 23 января, оштрафовал на 30 тысяч рублей Василия Йовдия — пожилого гражданина Украины, который получил вид на жительство в России и ставил «лайки» под 139 видеороликами иностранных агентов.

© Вечерняя Москва

Об этом говорится на сайте инстанции.

— Йовдий В.М. в социальной сети «Youtube» оставил одобрительные комментарии (реакции в виде «лайков») под видеоматериалом. Публичное одобрение в сети «Интернет» подобных материалов направлено на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, — указано в сообщении.

Мужчина не явился на судебное заседание и просил рассмотреть дело об административном правонарушении в его отсутствие. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также попросил не наказывать его строго, передает сайт суда.

26 января Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей профессора экономики Гарвардского университета Олега Ицкохи* в связи с нарушением порядка деятельности иностранного агента.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.