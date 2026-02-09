Гоблин обратился к фотографирующим «причинные места» россиянам

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, обратился к россиянам, которые делают интимные фотографии.

В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он напомнил, что все снимки могут оказаться в открытом доступе.

«Ты как только захочешь сфотографировать какое-нибудь свое причинное место, сразу подумай, что будет, если это увидит мама, папа, соседи, близкие, одноклассники, сокурсники? Зачем это? За каким бесом вы это делаете?» — задался вопросами Пучков.

Ранее Гоблин высказался о мате. Он заявил, что употребление матерных слов зависит от воспитания. По словам переводчика, сам он нецензурно выражается только в кругу друзей-мужчин.

До этого блогер похвалил певицу и телеведущую Ольгу Бузову и назвал ее умной. Он рассказал, что знаком с артисткой лично.