Из частного пансионата в Новой Москве госпитализировали 14 человек

Из частного пансионата «Дом Пенино» в Новой Москве госпитализировали 14 человек. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

© Вечерняя Москва

По предварительной информации столичной прокуратуры, у постояльцев диагностировали внебольничную пневмонию. В отношении пансионата возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Прокуратура инициировала проверку.

Как пишет RT, стоимость пребывания в пансионате составляла от 1,5 до двух тысяч рублей в сутки.

8 февраля сообщалось, что из пансионата в Новой Москве госпитализировали 12 человек. Позднее появилась информация о том, что пенсионеров, которые находились в этом пансионате, могли связывать перед сном. Родственники пенсионеров, узнав о произошедшем, начали разрывать контракты и забирать пожилых домой. СК возбудил дело по факту произошедшего.

Это не первый подобный случай за последние дни. 5 февраля после выявления случая заболевания кишечной инфекцией в частном пансионате в поселке Красная Пахра в ТиНАО началось эпидемиологическое расследование. Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в пансионате отравились 10 пожилых постояльцев — их госпитализировали с признаками инфекционного заболевания.