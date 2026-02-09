В России не будут выдавать патенты мигрантам с доходом ниже прожиточного минимума

Трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу в России при доходе ниже прожиточного минимума.

Об этом сообщил ТАСС.

«Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума», — говорится в материалах правкомиссии по законопроектной деятельности.

В материалах также отмечается, что данное правило не будет применяться при первичном получении патента и для работающих исключительно у физических лиц для личных нужд.

До этого генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев заявил, что если система организованного набора мигрантов будет тормозить на этапе найма, российская экономика может столкнуться с большими проблемами.