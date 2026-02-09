Депутат ГД обиделся на коллегу из-за обидного прозвища

Депутат ГД Константин Затулин устал терпеть и пожаловался на коллегу из-за оскорбительного прозвища. Об этом в своем Telegram-канале сообщил предполагаемый автор клички, Михаил Матвеев.

Причиной обращения в комиссию Госдумы по депутатской этике стало обидное прозвище "Затулло", которое Матвеев упоминал в своем канале как "народное". Также он называл Затулина "голосом мигрантского лобби".

"За что народ наделил его таким милым прозвищем, Затулина не интересует", - иронизирует Матвеев.

В жалобе парламентарий указал, что "слишком долго терпел выходки" Матвеева, которые, по его мнению, нарушают нормы морали и этики поведения депутата.

Затулин требует публичных извинений и чтобы Госдума официально признала нарушение. Сам депутат не комментировал опубликованный Матвеевым документ.