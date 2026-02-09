В Минздраве назвали число россиян старше 100 лет

Главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачева сообщила, что граждан старше 100 лет в России 17 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

На расширенном заседании рабочей группы СПЧ "Здравоохранение и народосбережение" на тему "Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи" Ткачева уточнила, что ожидаемая продолжительность жизни россиян в возрасте 80 лет составляет около семи-восьми лет.

29 января доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова сообщила, что россияне, достигшие 80 лет, с 1 февраля начнут получать повышенную пенсию. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в январе был повышен до 9584,69 рублей (+7,6%). Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.