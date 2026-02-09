В Симферополе родители обвинили школьного учителя в травле сына

В Симферополе проверяют информацию о том, что младшеклассник в одной из школ города стал жертвой буллинга со стороны педагога.

Родители ребёнка в интернете сообщили, что учительница настроила против их сына родителей его одноклассников, чтобы выжить его из школы, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службы МВД и прокуратуры Крыма.

«Инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в полиции.

Со своей стороны, прокуратура выяснит, как соблюдаются законные требования об образовании несовершеннолетних и проводится профилактическая работа.

